Hakkari-Van kara yolu çöplerden arındırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari-Van kara yolu çöplerden arındırıldı

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hakkari-Van kara yolu çöplerden arındırıldı.

Yol kenarına atılan çöplerin kent görünümünü bozması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Şehir girişindeki çöpleri toplayan belediye ekipleri, daha sonra Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin bölgesine geçti.

5 KİLOMETRE BOYUNCA TEMİZLİK YAPILDI

5 kilometre boyunca çevre temizliği yapan belediye ekipleri, vatandaşların hijyenik bir ortamda piknik yapılabilmesi için de yol boylarındaki kamelyaların çevresini de çöplerden arındırdı.

Belediye ekiplerinin çalışmasını takdirle karşılayan vatandaşlar, herkesin çevreye sahip çıkması ve çöplerini yol kenarına değil çöp noktalarına bırakması gerektiğini ifade ettiler.

Hakkari-Van kara yolunda çevre temizliği yapıldı

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