Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Maşallah Maşallah

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma yaptı.

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullandı.

İŞ MAKİNESİ KARDA KAYBOLDU

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini belirten karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.