Hakkari'de 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Şemdinli ilçesi Çevre köyü kırsalında 25 Eylül 2023 günü operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon çerçevesinde yapılan arama/tarama faaliyetinde tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde; 4 adet PKMS Bixi silahı, 3 adet RPG 7 roketatar silahı, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 160 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi tarafından gerekli inceleme yapılmasına müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timi tarafından emniyet tedbirleri alınarak olay yerinde imha edilmiştir" denildi.