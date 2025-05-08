Hakkari’de 20 günlük mucize! Jandarma devreye girdi

Kaynak: İHA
Hakkari’de 20 günlük mucize! Jandarma devreye girdi

Hakkari’de endemik ters laleler çiçek açtı. Nesli tehlike altındaki “ağlayan gelin”i korumak için jandarma denetimleri artırdı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki ters laleleri korumaya devam ediyor.
Hakkari’de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve endemik bir tür olan ters laleler çiçek açtı.

Yılda yalnızca 20 gün boyunca görülebilen bu nadir bitki, nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunuyor. 2025 yılı itibariyle ters laleleri koparanlara 577 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Görsel güzelliğiyle dikkat çeken bu özel bitkinin korunması amacıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında gerekli önlem ve hassasiyeti gösteriyor.

Yetkililer, vatandaşları bitkiyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bu doğal zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı.

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