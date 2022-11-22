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Hakkari'de 50 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu dün düzenlenen operasyonda bir araçta 50 av tüfeği bulund

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:05
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Hakkari'de 50 av tüfeği yakalandı

Hakkari'de 50 av tüfeği ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 50 av tüfeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu dün düzenlenen operasyonda, Esendere istikametine giden araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada çift kırma 50 av tüfeği ele geçirildi.

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