Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı

Hakkari’nin Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çarşı merkezindeki 7 katlı bir binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü. Düşen parçalar, olay esnasında kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına düştü.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Kahraman, çevredeki vatandaşların yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, Kahraman'ın ailesi hastaneye geldi. Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu belirtilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.