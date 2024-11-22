Hakkari'de araçların camları buz tuttu

Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin etrafını saran dağlar kar örtüsüyle beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu.

Sürücüler araçlarını ısıtmak için saatlerce uğraştılar.

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İlçenin soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Cem İnce isimli vatandaş, "Yüksekova'da 2 aydan fazladır havalar soğuktur. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar" dedi.