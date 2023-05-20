Hakkari'de askeri araç Zap Suyu'na uçtu

Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap Suyu'na uçması sonucu 9 asker hafif yaralandı. Askerler sudan iş makinesinin kepçesi ile çıkarıldı.

Hakkari'de askeri araç Zap Suyu'na uçtu

İHA'nın haberine göre, kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki Köprüsü'nde meydana geldi. Hakkari-Van karayolu üzerindeki Erziki Köprüsü'nde meydana geldi.

Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap Suyuna uçtu.

Köylülerin durumu fark etmesi üzerine hemen olay yerine hareket ettiler. Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirttiler.

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