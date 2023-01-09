﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, dere yatağına gizlenmiş 3 çuvalda 47 kilo 500 gram eroin ile 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.