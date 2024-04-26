Hakkari’de dereye düşen yaşlı adam bulundu

Hakkari'de, tarla işleri için yola çıkan 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin'in trajik bir şekilde hayatını kaybettiği bildirildi.

Keskin, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'ndeki köprüden geçerken nehir sularına düşerek kayboldu.

AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucunda, Keskin'in bedeni olay yerinden dört kilometre uzakta bulundu.

Baharın gelmesi ve karların erimesiyle artan dere suyunun seviyesi, Keskin'in bedenini sürükledi.

Arama kurtarma ekipleri ve yerel halkın yardımıyla yapılan aramalar sonucunda, Keskin'in bedeni, düştüğü noktanın dört kilometre ilerisinde tespit edildi.

Keskin'in bedeni, bulunduktan sonra Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna nakledildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Keskin'in cenazesinin defnedileceği açıklandı.

Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntüye neden oldu.