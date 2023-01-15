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Geceyi aydınlatan yangında ev küle döndü

Hakkari’de bir evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 15:08
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Hakkari’de ev kullanılamaz hale geldi

Geceyi aydınlatan yangında ev küle döndü
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Salkımlı köyünde bir evde yangın çıktı. Hüseyin Saydan isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangına Yüksekova Beledisi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Saydan ailesi, yardımlarına koşan köy halkı ve itfaiye ekibine teşekkür etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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