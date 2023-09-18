Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün yasaklandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 17 Eylül saat 08.00'den 23 Eylül saat 20.00'ye kadar 7 gün süreyle umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması Güncel
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor Güncel
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Güncel
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti Güncel
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi Güncel
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar Magazin
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar