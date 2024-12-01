Hakkari’de halay çekerek kutladılar: Kurallara uyma sözünü yinelediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de halay çekerek kutladılar: Kurallara uyma sözünü yinelediler

30 Kasım’ın Dünya Şoförler Günü ilan edilmesi üzerine Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı sürücüler kutlama yaptı. Halay çekerek günlerini kutlayan şoförler, kurallara sıkı sık uyması için birbirlerini uyardılar.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası, kuruluşunun 50'nci yılı ve 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzendi. Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, şoför esnafının trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Değerli şoför esnafımız, Rabbimden sizlere kazasız belasız hayırlı bir meslek icrası diliyorum.

Hakkari’de halay çekerek kutladılar: Kurallara uyma sözünü yinelediler

Şoför esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Emniyet kemerinizi takın ve yolda sigara içmeyiniz. Kendi güvenliğinizi ve taşıdığınız canları düşünün. Trafik polisinin emniyet kemeri zorunluluğu sizler için eziyet değil sizi yaşama bağlamak için yaptığı bir düzendir" dedi.

Hakkari’de halay çekerek kutladılar: Kurallara uyma sözünü yinelediler

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Tekin'in de birer konuşma yaptığı program, yemek ikramı ve halayların çekilmesiyle son buldu. Programa Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı.

Hakkari’de halay çekerek kutladılar: Kurallara uyma sözünü yinelediler

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