Hakkari’de Hereke halıları dokunuyor

AA

Valiliğin girişimleriyle Kayseri'de faaliyet gösteren bir firmayla yapılan anlaşma kapsamında, İş Geliştirme Merkezinde 2 yıl önce halı dokuma atölyesi kuruldu.

Halk eğitimi merkezi tarafından açılan kursa katılan 96 kadın, kesimi, kullanılan malzemesi ve desenleriyle dünyaca bilinen Hereke halılarını dokumak için tezgah başına geçti.

Zamanlarının büyük bölümünü tezgahta geçiren kadınlar, dokuması 6 ay ila 2 yıl arasında süren yün halıları, ilmek ilmek işlemeye başladı.

Günde en fazla 2-2,5 santimetre dokuma yapan kadınların tamamladığı halılar, söz konusu şirket aracılığıyla Amerika ve Avrupa'daki farklı ülkelere pazarlanıyor.

Atölyede halı kesimi yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, kurs bünyesinde 8 usta öğretici tarafından 96 kadına halı dokuma eğitimi verdiklerini söyledi.

Kilimiyle ünlü Hakkari'de kadınların Hereke halısını da özenle dokuduğunu belirten Gür, "Kadınların el emeği göz nuruyla tamamladığı halının kesimini yaptık. Hereke halısını Hakkari'de üretiyoruz. Bu ortam kadınlar için iyi bir şans. Burada ürettiğimiz halıları birçok ülkeye gönderiyoruz. Özellikle ABD'den ciddi talep var. Bu çalışmayı büyütmeyi düşünüyoruz. 4 ilçemize de bunu yaymayı planlıyoruz. Hakkari'nin bir Hereke halısı üretim merkezine dönüşmesi için Sayın Valimizin himayesinde ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Halının, yörenin en önemli kültürel simgelerinden kilimlerle benzerlik gösterdiğini anlatan Gür, şöyle devam etti:

"Hereke halısı, dünya çapında özel müşterileri olan bir halıdır. Dokuması özel eğitim gerektiriyor. Biz de burada bu eğitimi veriyoruz. Daha önce küçük ebatlı 36 halıyı ABD'ye gönderdik. Bundan sonra büyük ebatlı halıları göndereceğiz. Bize 'Siz üretin, ne kadar üretirseniz bir alırız.' diyorlar. İnşallah bu çalışmayı büyüteceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa, hangi mesleği öğrenmek istiyorsa onu öğretmeye hazırız."

Usta öğretici Asiye Temel de Hereke halısının desenlerinin zor olduğunu, bu nedenle üretiminin zaman aldığını dile getirdi.

Yeni öğrenenlerin halıyı dokurken zorlandığını ancak bunun karşılığını aldığını anlatan Temel, "Kimi burada kazandığıyla ailesini geçindiriyor kimi okul masraflarını karşılıyor. Hafta sonu ilkokul öğrencileri de geliyor. Onlara da öğretiyoruz. Halı dokumak terapi gibi. 13 tezgahımız var. Kadınlar burada güzel bir meslek öğreniyor." dedi.

Kursiyerlerden Mihriban Karakurt ise kursta yeni bir sanat öğrendiklerini belirtti.

Halı dokumanın zevkli bir iş olduğunu ifade eden Karakurt, "Bu mesleği öğrenmek bizim için çok önemli, maddi getirisi de var. Severek geliyorum. Yeni bir şey öğreniyorum. Halının her ilmeğinde emek var. Dokuduğumuz halıları görünce mutlu oluyoruz. Hereke halısını da burada ilk biz yapıyoruz. Başka yöreye ait bir kültürü yaşatmak onur verici. Yeni bir şey ortaya çıkarmak güzel bir duygu." diye konuştu.