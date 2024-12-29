Hakkâri’de kümes yangını: Çok sayıda tavuk telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkâri’de kümes yangını: Çok sayıda tavuk telef oldu

Hakkari merkezde Sanayi Sitesi’nde bir vatandaşa ait tavuk kümesinde yangın çıktı. Kıvılcım sıçraması üzerine yangın büyüdü. Alevlere teslim olan tavuk kümes kısa sürede kül oldu. 70 tavuğun telef oldu.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tavuk kümesinde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Sanayi sitesinde, Cüneyt Özcan'a ait tavuk kümesinin bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu kümesin içinde bulunan 70 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkâri’de kümes yangını: Çok sayıda tavuk telef oldu

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