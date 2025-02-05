Hakkari’de okullara sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin etiket fiyatları, son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri, özellikle tost, poğaça ve simit gibi sık tüketilen gıdaların fiyatlarını kontrol ederek, kurallara uygunluklarını değerlendirdi.

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Denetimlere katılan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Okul kantinlerindeki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Etiket fiyatları, hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri konusunda sıkı kontroller yapıyoruz. Eksiklikler tespit edildiğinde ilgili işletmecilere uyarılarımızı yaparak, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlıyoruz. Denetimlerimize düzenli aralıklarla devam edeceğiz" dedi.

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Veliler, öğrenci sağlığını ön planda tutan bu tür denetimlerinden dolayı zabıta ekiplerini teşekkür ettiler.