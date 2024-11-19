Hakkari’de okulların giriş çıkışlarında sıkı denetim

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda 18 Kasım 2024 Pazartesi günü 07.20-18.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 97 okulun giriş ve çıkışında, okul çevresinde okulla alakası olmayan kişilerin uzaklaştırılarak öğrencilerimizin okullarına güvenli bir şekilde giriş çıkışları için sabit okul polisleri, okul koordinasyon görevlileri ile uygulama noktalarında görevli ekip ve personellerle yapılan uygulamalarda; bin 478 şahıs sorgulanmış, 16 metruk bina kontrol edilmiş, 96 umuma açık yer denetlenmiş ve 32'si servis aracı olmak üzere 224 araç kontrol edilerek 8 araca cezai işlem uygulanmıştır" denildi.