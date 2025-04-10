Hakkari'de şiddetli fırtına yıkıp geçti! 69 çatı zarar gördü

Kaynak: İHA
Hakkari'de şiddetli fırtına yıkıp geçti! 69 çatı zarar gördü

AFAD'dan 2 kente "turuncu", 29 kente "sarı" kodlu uyarı yapılırken, Hakkari'de şiddetli fırtınada 69 çatı hasar gördü.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

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Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

AFAD, MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle Hakkari ve Van için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı verildiğini bildirdi.

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Hakkari'de şiddetli fırtına nedeniyle dün akşam saatlerinde 69 çatı uçtu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu iller ise şu şekilde sıralandı:

  • Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak.

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