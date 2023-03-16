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Üç çocuk annesi kadını hayattan koparan kaza

Hakkari Van karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atan araçta bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:15
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Hakkari'de trafik kazası bir kişi hayatını kaybetti

Üç çocuk annesi kadını hayattan koparan kaza
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Hakkari Van karayolundaki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Yeniköprü mevkii Musahan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Selami Çelikok yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak metrelerce sürüklendi.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan 3 çocuk annesi Belkısa Çelikok (40) olay yerinde hayatını kaybetti, aracın sürücüsü Selami Çelikok ise yaralandı. Kazayı duyan yakınları ise Hakkari Devlet Hastanesi önüne akın etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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