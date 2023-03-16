Üç çocuk annesi kadını hayattan koparan kaza

Hakkari Van karayolundaki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Yeniköprü mevkii Musahan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Selami Çelikok yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak metrelerce sürüklendi.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan 3 çocuk annesi Belkısa Çelikok (40) olay yerinde hayatını kaybetti, aracın sürücüsü Selami Çelikok ise yaralandı. Kazayı duyan yakınları ise Hakkari Devlet Hastanesi önüne akın etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.