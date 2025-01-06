Hakkari’de Zap Suyu buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de Zap Suyu buz tuttu

Hakkari'de soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Zap Suyu da soğuklardan nasibini aldı yüzeyi buzla kaplandı.

Hakkari'nin merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu da etkili olan soğuk havadan nasibini aldı.

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Cumhur Tekin isimli şahıs, 20 yıl önce böyle bir don olayıyla karşılaştığını belirterek, "Kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı ve Zap Suyu'nun 3 kilometrelik bölümü buzla kaplandı.

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Şu an üst tabakada 30 santimetre kalınlığında bir buz tabakası oluşmuş durumda.

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Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Zap Suyu'nun donması hepimizi şaşırttı. Bu da güzel bir doğa olayı olarak bizler için unutulmaz bir anı oldu" şeklinde konuştu.

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