Hakkari'ye 20 uzman hekim atandı

Kaynak: İHA
Hakkari'ye 20 uzman hekim atandı

Sağlık Bakanlığı'nın son kararları doğrultusunda, Hakkari'ye sağlık alanında büyük bir takviye yapıldı.

117. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile birlikte, biri Tıbbi Onkoloji diğeri Yoğun Bakım Yan Dalı olmak üzere iki uzman doktorun yanı sıra, çeşitli branşlarda toplamda yirmi hekimin görev yapacağı açıklandı.

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Bu atamalarla birlikte, Hakkari'nin sağlık hizmetleri kapasitesinin artırılması ve halka daha kapsamlı hizmet sunulması hedefleniyor. Atanan doktorlar arasında; Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Patoloji branşlarından uzmanlar bulunuyor. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan bu atamaların bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini ve kaliteli sağlık hizmetinin daha geniş bir yelpazede sunulmasını sağlayacağını belirtti.

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