Hakkında 24 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Kaynak: İHA
Hakkında 24 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Zonguldak’ta hakkında kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 24 yıl, 17 ay hapis cezası bulunan ve firar durumunda olan cinayet zanlısının Edirne'nin Keşan ilçesinde olduğunun tespit edildi.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde firari zanlı, Keşan ilçesinde sahte kimlik ile çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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