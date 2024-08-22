Hakkında 40 yıl hapis cezası olan hükümlü Kütahya'da yakalandı

Kaynak: AA
Hakkında 40 yıl hapis cezası olan hükümlü Kütahya'da yakalandı

Bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan 33 yaşındaki Serhat Dilsiz, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 33 yaşındaki Serhat Dilsiz'in, 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Dilsiz gözaltına alındı ve Kütahya'ya sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilsiz, cezaevine gönderilecek. Serhat Dilsiz'in, "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan toplam 67 kaydının bulunduğu bildirildi.

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