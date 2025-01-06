Hakkında soruşturma açılan Tanju Özcan'dan geri adım yok 'Kayyum atanacakmış, buyurun atayın ben buradayım'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fatih Altaylı'nın programında "Dükkan ruhsatlarını iptal ettim, tabelalarını bir gecede kaldırdım, sularına 10 kat zam yaptım" demişti. Bu açıklama üzerine Adalet Bakanlığı Tanju Özcan hakkında soruşturma açtı.

TANJU ÖZCAN'DAN GERİ ADIM YOK: KİMSEDEN KORKUM YOK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, uyguladığı Suriye politikası nedeni ile açılan soruşturmayla ilgili, “Kim ne yaparsa yapsın. Abdestimden şüphem yok. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim” dedi.

"BEN BUNLARIN BOLU'YA YERLEŞMESİNİ İSTİMİYORDUM, BAŞARDIM"

Yaptıklarından asla pişman olmadığını söyleyen Tanju Özcan "2019 yılında seçimlere girerken ben şu sözü vermiştim; ‘Benim ülkemi koruma şansım yok ama şehrimi koruma şansım var. O yüzden belediye bütçesinden tek bir Suriyeliye veya Iraklı sığınmacıya bir kuruş yardım yapmayacağım. İş yeri ruhsatı vermeyeceğim. Verilmiş olanları iptal edeceğim. Şehirde bir tane Arapça tabela bırakmayacağım. Çünkü Bolu’ya yerleşmelerini istemiyorum’ dedim. Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım değilim. Ben bunların Bolu’ya yerleşmesini istemiyordum. Bunu da başardım. Bundan da rahatsız falan değilim” diye konuştu.

"KAYYUM ATAYACAKLARMIŞ, BUYURUN BEN BURADAYIM"

Adaletsiz bir iş yapmadığını savunan Tanju Özcan "Adalet Bakanı'ndan korkuyor muyum? Valla ben adaletsiz bir iş yapmadım. Ben kendi vatandaşlarıma eşit davrandım. O yüzden abdestimden şüphem yok, kim gereğini yapmak istiyorsa yapmaya kalkışabilir. Bazı sosyal medya trolleri kayyum atansın falan demiş... Hadi buyurun kayyum atayın, hadi ben buradayım. Kayyum atanması için terörle iltisaklı olmak lazım. Bir terör örgüt üyesi ile iltisakımı bulsun sayın Bakan, kayyum atanmasını beklemeden ben onurlu bir Türküm, kendimi belediye önünde asarım." açıklamasın yaptı.

"BENİM BU ZİHNİYETLE SORUNUM VAR"

Bu bu hükümetle, bu zihniyetle bu tür bakanlarla sorunu olduğunu söyleyen Özcan "Ben Türk halkının menfaatini Türk gençlerinin geleceğini korumak istiyorum. Türk esnafını korumak için üzerime düşeni yapıyorum. Ama onlar Suriyelileri besleyip büyütüp palazlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben Türkçüyüm, onlar sığınmacı sever... Buna halkımız karar verecek.

Hadi bakalım soruşturma açıldı hakkımda. Kim ne yapabiliyorsa yapsın. Abdestimden şüphem yok, kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı da yapmaya gerekirse devam ederim. " diye konuştu.

"SIĞINMACILARI BU KADAR SEVİYOR SANIZ ONLARIN BELEDİYELEİNE GÖNDERİN"

Tanju Özcan "Bu kadar çok seviyorsanız sığınmacıları, kardeşim sığınmacı sever yalaka belediye başkanlarınız var, onların belediyelerine gönderin" dedi.