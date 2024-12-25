Hakkında soruşturma başlatılmıştı... BTP lideri Hüseyin Baş'tan ilk cevap

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Hakkında soruşturma başlatılmıştı... BTP lideri Hüseyin Baş'tan ilk cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatılmasının ardından, Baş sosyal medya hesabından iktidara cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatılmasının ardından, Baş sosyal medyasından cevap verdi.

"BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNİZE..."

Hüseyin Baş kendisine soruşturma açılmasının akabinde asgari ücretin de açıklanmasının ardından X hesabından "Bana laf yetiştireceğinize doğru düzgün asgari ücret verseydiniz keşke…" şeklinde iktidara yorumda bulundu.

Hüseyin Baş'ın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Baş'ın gönderisinin altına yazılan yorumlardan bazıları:

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Baş, daha sonra " Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım." şeklinde bir paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Trabzon'da yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Hüseyin Baş'ın 22/12/2024 tarihindeki konuşması:

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