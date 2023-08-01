Hakkındaki iddialar ayakkabı devini bitirdi. Milyonluk marka iflas etti

Türkiye’nin birçok AVM’sinde mağazası bulunan dev ayakkabı şirketi Arow, hakkındaki iddiaların ardından iflas ettiğini duyurdu.

Bir döneme damga vuran ve rakiplerini bir bir eleyerek müşterilerinin tercihleri arasında yer alan şirket, ilk darbesini kanserojen madde içerek ayakkabılar sattığı iddiasıyla almıştı.

Basına yansıyan iddialar markanın sonunu getirdi.

2010’lu yıllardan itibaren başlayan süreç, Kovid-19 krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve global ekonomik kriz markayı adeta bitirdi. 2023 yılının Temmuz ayında ise Arow iflas vermek zorunda kaldı.

AROW'U BİTİREN 'AZOR BOYA'

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre; 2014 yılında yaşanan olayda Arow'un ürünlerinde kanserojen maddeye rastlandı.

2014 Ağustos ayında İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait antrepoda tutulan, ayakkabı ithal eden firmanın getirdiği ayakkabılarda kanserojen madde olarak bilinen azor boyaya rastlanmasıyla başladı.

Yaklaşık 5 TIR’ı dolduran 25 bin 510 adet Çin menşeili ayakkabı için kanserojen madde içermesi nedeniyle ithalat izni verilmedi. Bunun üzerine ayakkabıların imhası için işlemlere başlandı.