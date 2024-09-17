Hâlâ değiştirmediyseniz son şansınız. Ceza üç katına çıkacak

Eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirmeyenlerin 105 günü kaldı.Yeni yıldan itibaren ceza üç katına çıkacak.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih artık netleşti. Pandemi nedeniyle 2 yıl uzatılan ehliyet değiştirme kararı 31 Aralık 2024'te son buluyor. Karar, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetler için geçerli olacak. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu sefer uzatmaya gidilmeyecek.

Yıl sonuna kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacaklar. Ceza ile karşı karşıya kalınmaması için 31 Aralık 2024'ten önce nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıp, ehliyet yenileme işlemi yapılması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEYENLERE CEZA KATLANACAK

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler trafikte yakalandıklarında yüksek bir ceza ile karşılacacak. Ceza şu anda 4 bin 64 lira. Gelecek yılın ilk gününden itibaren bu cezanın tutarının 12 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti ise şu anda 769 TL.