Dehşet veren olay geçtiğimiz yıl, Eskişehir Odunpazarı'nda meydana geldi. Süleyha Y. (23) ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında yaşanan tartışmanın ardından, Süleyha Y.’nin halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak katletmişti.

Süleyha Y., "kasten öldürme" suçundan cezaevine gönderilmişti.

Sanık, Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmasında “Söyleyecek sözüm yok” diyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme sanığı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ancak “iyi hal indirimi” uygulanarak ceza müebbet hapis olarak düzenlendi.