Hale ne demek? Hale isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hale de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hale ne demek? Hale isminin anlamı nedir?

Hale ne demek? Hale isminin anlamı nedir?

Hale adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hale isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hale ne demek? Hale isminin anlamı nedir?

HALE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hale ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Şah soyundan gelen.

- Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire, ayla.

- Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl.

HALE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hale ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Hale ismini koymak caizdir.

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