22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü

Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü

Halep merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:33
Takip Et

Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü

Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
+
Aa
-

Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/YPG’nin varlık gösterdiği Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında 4 yaralı ile 1'i çocuk toplam 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep il merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksud ile Aşrafiyye mahallelerinde 2016’dan bu yana varlık gösteriyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
3
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
4
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
6
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
7
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.