Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçiren zabıta öldü

Kaynak: DHA
Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçiren zabıta öldü

Kocaeli’de arkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Körfez Belediyesi zabıta personeli Rıdvan Karabağ (48), hayatını kaybetti.

Dün Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla halı sahaya giderek futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Rıdvan Karabağ, maç bitiminde soyunma odasına gitti. Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları yerde hareketsiz buldu.

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Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan Karabağ, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazdan sonra İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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