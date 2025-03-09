Halı saha maçında kahreden ölüm! Kurye aniden fenalaştı

Kaynak: İHA
Halı saha maçında kahreden ölüm! Kurye aniden fenalaştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren kurye Ahmet Ali Cebesoy (37) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy dün saat 22:00 sıralarında Kadınlar Denizi’nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy’un kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi.

Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.

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