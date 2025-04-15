Halı sahada futbol oynayan polis kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Halı sahada futbol oynayan polis kalp krizi geçirdi

Malatya'da arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru G.Ö. hastaneye kaldırdı.

Malatya'da arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru G.Ö. hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.

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Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan çok sayıda polis hastaneye akın ederken, polis memuru ameliyata alındı.

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