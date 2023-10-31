Haliç de betona gömülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süre tartışılan “Biz bu şehre ihanet ettik” açıklamasının üstünden çok geçmeden AKP’den İstanbul’u betona boğup silüetini bozacak bir plan değişikliği daha yapıldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Beyoğlu Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda, tarihsel olarak ‘Altın Boynuz’ diye adlandırılan Haliç’in kıyısı için imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Kentsel dönüşüm ile yapı stokunun iyileştirilmesi için hazırlandığı iddia edilen plan değişikliğiyle rantın önü açıldı. Plan teklifinde, ticaret ve konut alanı olarak belirlenen alanlara ilave kat alanı verileceği belirtildi. AKP’li Belediye, büyüklüğü 500 ile 800 metrekare arasında olan arsalara fazladan bir kat, 800 metrekareden büyük arsalara ise fazladan iki kat yüksekliğinde inşaat yapılabileceğini açıkladı. Haliç’in siluetini bozacak ve ranta yol açacak plan değişikliği teklifine sadece iki CHP’li meclis üyesi ret oyu kullandı. Tartışma yaratan teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

RANTIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Teklife itiraz eden Beyoğlu Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Süleyman Solmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Plan değişikliği ile Haliç kıyı bandında hem nüfus hem de yapılaşma yoğunluğu artacak. Bu plan değişikliği Dolapdere, Kasımpaşa ve Sütlüce’nde Piyalepaşa’ya kadar geniş bir alanı etkileyecek. Siluetin korunması için yasa çıkmasına rağmen kat yoğunluğunu yüzde 50 artıracaklar. Plan değişikliğiyle Haliç’in silueti bozulacak” dedi.

Plan değişikliği için İBB’nin görüşünün alınması gerektiğini vurgulayan CHP’li Solmaz, “Arsanız 500 metrekareden küçükse bu değişiklikten faydalanamıyorsunuz. Arsanız 800 metrekareden büyükse bina yüksekliği ortalama dört kat olan bölgede yüzde 50’lik kat artışı ile altı katlı bina inşa edebileceksiniz. Yani demek ki bu plan değişikliği vatandaşın yararına değil. Beyoğlu Belediyesi, Haliç kıyısında hem vatandaşı mağdur edecek hem de rant odaklı projelere olanak sağlayacak. İlçe Belediye Meclisi’nden geçen teklifin İBB Meclisi’nde de onaylanması gerekiyor. Ancak İBB Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda. İBB’nin imar ile alakalı birimlerinden kurum görüşü alma zorunluluğu olmasına rağmen İBB’ye de sormadılar” ifadelerini kullandı.