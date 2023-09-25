Haliç Köprüsü'nde motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

İstanbul’da Haliç Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken hem kendi canını hem de trafikte seyreden sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tek tekerlek üzerinde hızla ilerleyen zaman zaman şerit değiştiren sürücünün tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Haliç Köprüsü'nde motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

Olay Haliç Köprüsünde gece saatlerinde meydana geldi. Plakası olmayan bir motosiklet sürücüsü seyir halinde hızla giderken motosikletinin önünü kaldırdı. Tek tekerlek üzerinde hızla ilerleyen sürücü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre sol şeritte ilerleyen sürücü daha sonra hızla şerit değiştirdi. Bu sırada yanından hızla geçen motosiklet sürücüsüne de aldırış etmeden tek tekerlek üzerinde seyretmeye devam etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptıktan sonra trafikte gözden kaybolduğu görülüyor.

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