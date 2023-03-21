Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Haliç Köprüsü'nde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Taşıdığı hastayla Okmeydanı istikametine giden 34 YB 3501 plakalı ambulans, Haliç Köprüsü çıkışı yakınında 34 ELF 556 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans, ardından başka 2 otomobile çarparak durdu.

Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile 34 ELF 556 plakalı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.