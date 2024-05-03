Haliç'te Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı. Kürekler 4. kez çekilecek

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Haliç'te Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı. Kürekler 4. kez çekilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği uluslararası Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın 4’üncüsü 4-5 Mayıs’ta yapılacak. 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcu, başarı için kürek çekecek. Yarışlarda Fenerbahçe-Galatasaray derbi heyecanı da yaşanacak.

İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde ilk olarak 2021’de düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları- Golden Horn Rowing, yarın başlayacak. Bu yıl 28 kulüpten gelecek olan 110 takım ve yaklaşık 500 sporcu, deniz küreğinde derece için yarışacak. Yarışlarda, kürekte de ezeli bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın çekişmesi de yaşanacak.

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EN KISA PARKUR 1500 EN UZUNU 6000 METRE

4 Mayıs Cumartesi elemeler ve 5 Mayıs Pazar günü de finallere sahne olacak yarışlar, Open 27+ Mix, Open 27+ Kadınlar, Open 27+ Erkekler, U19 Mix, U19 Kadınlar, U19 Erkekler ve Şirketler Mix olmak üzere, toplam yedi kategoriden oluşuyor.

Yarışlar, 1.500, 4.000 ve 6.000 metre uzunluğundaki parkurlarda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleri ile yapılacak. Şirketler yarışı 1.500 metre, tüm eleme yarışları 4.000 metre ve finaller ise 6.000 metrelik parkurlarda yapılacak. Yarışlar, en fazla 14 tekne ile yapılacak. Bu sayı aşılırsa ön eleme yapılacak.

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YARIŞLARIN ÖDÜLLERİ DE BELLİ OLDU

Her sene katılımcı sayısını artırmayı başaran 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın ödülleri de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde ve sadece Türkiye Kürek Federasyonu’na bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye de 15.000 TL verilecek.

Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüplere de ödül verilecek. Buna göre birinci kulübe 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye de 15.000 TL ödül verilecek.

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DENİZ TRAFİĞİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek olan Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nda ‘Deniz Küreği Yarışma Kuralları’ uygulanacak ve kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara madalya, ekiplere de kupa takdim edilecek.

Yarışların yapılacağı 4-5 Mayıs günlerinde deniz trafiğinde de düzenlemelere gidilecek. Yarış günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında deniz üzeri görevli ekipleri kontrollü geçiş sağlayacak. Parkur komple kapatılmayacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

Yarışlara katılacak 28 kulüp arasında, kürekte de derbi rekabeti içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray da yer alıyor. İki ezeli rakip, 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nda hem erkekler hem de kadınlar U19 ve U19 Mix kategorilerinde yarışacak.

4. HALİÇ ULUSLARARASI KÜREK YARIŞLARI- GOLDEN HORN ROWING CUP YARIŞ PROGRAMI

4 Mayıs 2024 Cumartesi (ELEMELER)

10.00 Open 27+ Mix (1. Eleme)

10.30 Open 27+ Mix (2. Eleme)

11.00 Open 27+ Erkekler (1. Eleme)

11.30 Open 27+ Erkekler (2. Eleme)

12.30 Open 27+ Kadınlar (1. Eleme)

13.00 Open 27+ Kadınlar (2. Eleme)

5 Mayıs 2024 Pazar (FİNALLER)

10.00 Open 27+ Mix

11.00 U19 Erkekler

12.00 U19 Kadınlar

13.00 Open 27+ Erkekler

14.00 Open 27+ Kadınlar

15.00 U19 Mix

16.00 Şirketler Mix

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