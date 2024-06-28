Haliç'te gece yarısı panik anları! Bir genç köprüden düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Haliç'te gece yarısı panik anları! Bir genç köprüden düştü

İstanbul'da meydana gelen bir olayda, Haliç Metro Köprüsü'nden henüz belirlenemeyen bir sebeple suya düşen bir genç, geçmekte olan bir tur teknesinin kaptanı tarafından can simidi atılarak kurtarıldı.

Gece yarısı Haliç Metro Köprüsü'nde yaşanan bir olayda, köprüden suya düşen bir genç için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Genç, denizde yardım çağrıları yaparken, olay yerinden geçmekte olan bir tur teknesinin dikkatini çekti.

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Teknenin kaptanı Hasan Mutlu, hemen müdahale ederek genç için can simidi fırlattı ve deniz polisinin de desteğiyle onu güvenli bir şekilde tekneye çıkardı. Sahile getirilen genç, orada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

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Kaptan Mutlu, yaşananları şöyle anlattı: "Deniz polisi olay yerine ulaştığında, birinin suya atlayıp atlamadığını sordu. Ben, henüz kimseyi görmediğimi belirttim. Polis ekipleri, çevrede arama yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra köprünün altında bir ışığa doğru eli havada birini fark ettim.

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Hemen oraya yönelerek, can simidimi attım. Genç, simide tutunarak tekneye kadar yüzdü. Üşümüş ve titriyordu ama bilinci açıktı ve durumu iyiydi. Ambulans ve deniz polisi hızla müdahale etti. Eğer deniz polisi olmasaydı, onu tekneye almak zor olurdu." Kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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