Haliç'te yangın! 2 tekne kullanılamaz hale geldi

Cibali İstasyonu'nda tramvay seferleri aksadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Haliç, Cibali Mahallesi mevkiinde kıyıda bulunan bir teknede çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki başka bir tekneye sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının ardından iki tekne kullanılamaz hale geldi. Cibali İstasyonu'nda tramvay seferleri aksadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.