Halil Konakçı hakkında flaş gelişme. Diyanet harekete geçti!

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dikbayır, şunları söyledi,

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

“Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.

*Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.

*Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım.

*Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim.”

Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.



Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.



Şikayete konu olan… pic.twitter.com/2Vlpb7GFOX — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) February 12, 2025

SAVCILIĞA DA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, söylemleriyle büyük tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında Ocak ayında da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.