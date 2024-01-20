Halil Konakçı iç savaş mı çıkarmaya çalışıyor? 'Müslüman olmayan Türk değildir' dedi

Atatürk düşmanı İmam Halil Konakçı’nın yine skandal sözleri ortaya çıktı. Daha önce Fransız işgalini savunan ve laiklik karşıtı sözleriyle gündeme gelen Konakçı yaptığı bir konuşmada İslamsız bir Türklük uygulanmaya çalışıldığını iddia etti.

Konakçı, kirli bir oyun oynandığını savunarak “Türk demek Müslüman demektir aklınızı başınıza alacaksınız. Türkiye’de kirli bir oyun oynanıyor. İslamsız bir Türklük kurgulamaya çalışıyorlar. Bunu başarabilir misin sen? O biliyor. İsim söylemeye gerek yok. Onlar biliyor sıfatlarını” şeklinde konuştu.

“İÇ SAVAŞ ÇIKARSIN DİYE GÖREVLENDİRİLMİŞ”

Konakçı’nın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Nasuh Bektaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaratık, Müslüman Türk - Müslüman olmayan Türk diye ülkede bölücülük yapmak ve iç savaş için görevlendirilmiş... Bu şahsın söylemleri çok çok tehlikeli hal almaya başladı Bu şahıs ülkede büyük bir iç savaş çıksın diye görevlendirilmiş şahıstır.”

OKULLARDAKİ RESMİ TÖRENLERİ HEDEF ALMIŞTI

Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı daha önce de okullardaki resmi törenleri hedef almıştı. Konakçı, “Okullarda resmi törenlerde çoçukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar” şeklinde konuşmuştu.

Konakçı, laiklik karşıtı ve Atatürk düşmanı sözlerle sosyal medyada sık sık tepki görüyor.