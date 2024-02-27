Halil Konakcı ‘İslam hoşgörü dini’ diyenlere sert çıktı: Kılıcımın altında var hoşgörü

Kaynak: Haber Merkezi
Halil Konakcı ‘İslam hoşgörü dini’ diyenlere sert çıktı: Kılıcımın altında var hoşgörü
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen imam Halil Konakcı bu kez “İslam hoşgörü dini” diyenlere sert çıktı. Konakcı, "Kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü" dedi.

Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtlığı ile bilinen imam Halil Konakcı, bu kez, “İslam hoşgörü dini” diyenlere sert çıktı

Konakcı, verdiği bir vaaz sırasında kayıt altına alınan görüntülerde, “Kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü” dedi.

Sosyal medyada gündem olan gündem olan görüntülerde Konakcı, şu ifadeleri kullandı:

“İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar! İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. Hoşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok. Ne zaman hoşgörü var, Müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü."

İlgili Haberler
Atatürk'e 'soysuz' diyenlerin hepsi bir karede. Resmi büyütüp çelenkleri gönderenlerin ismine bakın
Erdoğan Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostunu yeniden atadı. Resmi Gazete'de yayımlandı
Halil Konakçı yine Atatürk’e hakaret etti. Bu adam maalesef Diyanet’ten maaş alıyor
"Atatürk'e hakarete destek veren Halil Konakçı'dan gündem olan çıkış: 'Siz beni değil, çorabımı asamazsınız!
"Atatürk'e hakarete destek veren Halil Konakçı'dan gündem olan çıkış: 'Siz beni değil, çorabımı asamazsınız!
Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
Atatürkçü imamlardan şevki Yılmaz'a ders gibi yanıt. 'Rifat Börekçi'ler buradadır'
Son Haberler
Önce boşandığı eşini sonra kendini vurdu Yaşam
Önce boşandığı eşini sonra kendini vurdu
Alkol sebebiyle el konulan at arabasını sürmek zorunda kalan bekçiler gündem oldu Video
Alkol sebebiyle el konulan at arabasını sürmek zorunda kalan bekçiler gündem oldu
Ağzına ve yüreğine sağlık çocuk!.. Yazarlar
Ağzına ve yüreğine sağlık çocuk!..
Erdoğan 50 şehirde muhalefete müthiş asist yaptı… Yazarlar
Erdoğan 50 şehirde muhalefete müthiş asist yaptı…
Denk bütçeden delik deşik bütçeye Yazarlar
Denk bütçeden delik deşik bütçeye
Sovyet istihbaratının karanlık yüzü ve Soğuk Savaş'ın görünmeyen silahları Yazarlar
Sovyet istihbaratının karanlık yüzü ve Soğuk Savaş'ın görünmeyen silahları