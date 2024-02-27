Halil Konakcı ‘İslam hoşgörü dini’ diyenlere sert çıktı: Kılıcımın altında var hoşgörü

Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtlığı ile bilinen imam Halil Konakcı, bu kez, “İslam hoşgörü dini” diyenlere sert çıktı

Konakcı, verdiği bir vaaz sırasında kayıt altına alınan görüntülerde, “Kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü” dedi.

Sosyal medyada gündem olan gündem olan görüntülerde Konakcı, şu ifadeleri kullandı:

“İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar! İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. Hoşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok. Ne zaman hoşgörü var, Müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü."