Halil Konakçı koruma ile gezdiği günleri unuttu. 'Ölüm dahil hiçbir şeyden korkmuyorum'

Gülsüm Sundu
Halil Konakçı koruma ile gezdiği günleri unuttu. 'Ölüm dahil hiçbir şeyden korkmuyorum'
Daha önce Devletin emretmesi halinde Gazze’ye gideceğini belirten ve gittiği yerlere polis koruması eşliğine giden Halil Konakçı’nın, ölüm dâhil hiçbir şeyden korkmadığını açıkladığı son vaazı sosyal medyada alay konusu oldu.

Gündemde kalabilmek için sık sık Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Halil Konakçı’nın ortaya çıkan son vaazı sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

Yaptığı açıklamalar ile toplumun hassas noktalarına değinen Halil Konakçı’nın ortaya çıkan son konuşmasında kendisinin ölüm dâhil hiçbir şeyden korkusunun olmadığını söyledi.

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“BEN DELİ ADAMIM”

Kendisinin deli bir adam olduğunu aktaran Konakçı, deli bir adamdan korkulması gerektiğini, kendisinin kar ve zarar hesabının olmadığını ve kaybedecek bir şeyi olmadığını aktardı.

“Çoluk yok, çocuk yok, para yok, mal yok, mülk yok hiçbir şey yok bende.. Kaybedecek dünya namına hiçbir şeyim yok..” ifadelerini kullanana Konakçı sadece gömleği, ayakkabısı ve pantolonunun olduğunu söyledi.

POLİS KORUMALARI--GAZZE’YE GİTME İDDİASI

Konakçı’nın bu söylemleri sonrasında sosyal medya kullanıcıları hem bu söylem ile alay etti hem de geçmiş dönemde Konakçı’nın ifadelerini yineledi.

Ölüm dahil hiçbir şeyden korkusu olmadığını belirten Konakçı’nın daha iki ay öncesinde katılacağı bir etkinliğe lüks bir araba ile gelip korumalar ile içeri girmesi gündem olurken öte yandan, Devletin emretmesi halinde Gazze’ye gideceğini açıklaması hatırlatıldı.

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18 BİN LİRALIK ATKISI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Konakçı her ne kadar malı ve mülkü olmadığını, kendisinin ölüm dahil hiçbir şeyden korkusu olmadığını aktarsa da 2023 yılının başında 18 bin liralık atkısı ile verdiği pozlar da sosyal medyada yeniden gündem oldu. “Hiçbir şeyim yok deyip on binlerce liralık atkı takıyor, ölümden korkmuyorum deyip korumasız gezemiyor” yorumu yapıldı.

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