Halil Konakçı şeriat istemeyenleri kafir ilan etti. Gerçek niyetini artık saklamıyor

Hatay’ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı, yine skandal ifadelere imza atarken, bu sefer de şeriat istemeyenleri kafir ilan etti. Gerçek niyetini açık açık beyan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Konakçı şeriat istemeyenleri kafir ilan etti. Gerçek niyetini artık saklamıyor

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, laikliği her defasında hedef alan, Hatay'ı Arap yurdu ilan eden, Hristiyan Mormon tarikatı ile yakın ilişkileri ortaya çıkarılan Halil Konakçı'nın skandalları bitmek bilmiyor.

Halil Konakçı hakkında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar" sözleri nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

ŞERİAT İSTEMEYENLERİ KAFİR İLAN ETTİ

Konakçı, sosyal medya hesabından paylaştığı vaaz görüntülerinde yeni bir skandala imza attı. Bu kez de "bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" başlığıyla yeni video yayınladı.

Sosyal medyada çok konuşulan ve kullanıcılar tarafından büyük tepki çeken videoda Konakçı;

"Peygamberin emirlerini çiğneyip, sarığına sakalına küfredip, başörtüsüne küfredip hala kendini Müslüman zannetmesin. Acilen Müslümanla kafirin tanımı yapılsın. Dine girmek var, çıkmak da var... Bunu sokacağız akıllarına anlata anlata. Bizim görevimiz beyinlerini çatlatırcasına anlatmak. Müslüman buna denir, kafir buna denir" ifadelerini kullandı.

screenshot-2-002.png

İlgili Haberler
Halil Konakçı hangi kiliseyle bağlantılı. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti
Çocukları laikliği hedef alan, işgali savunan Halil Konakçı'nın elini öpmek için yarıştırdılar
Siz meczupların Atatürk karşısında hiç şansı yok. Emekli Koramiral Atilla Kıyat Halil Konakçı'nın ağzının payını verdi
Erdoğan’ın başdanışmanı Hatay Arap yurdu diyen Halil Konakçı’ya sahip çıktı
Halil Konakçı cumanın tatil olmasına karşı çıkanlara fuhuşçu dedi. Artık bu kadar da olmaz
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Türk futbolunu kimler yönetiyor? Konya'nın ciğerini bilen Recep Çınar acı gerçekleri tek tek sıraladı Spor
Türk futbolunu kimler yönetiyor? Konya'nın ciğerini bilen Recep Çınar acı gerçekleri tek tek sıraladı
Julia Fox gelinlikle defile izledi. Mankenlerden rol çaldı Magazin
Julia Fox gelinlikle defile izledi. Mankenlerden rol çaldı
Wagner'in komutanı Bush'un yanı başında çıktı Dünya
Wagner'in komutanı Bush'un yanı başında çıktı
Altını ve doları tahtından indirecek! 1 gramı bile servet değerinde Ekonomi
Altını ve doları tahtından indirecek! 1 gramı bile servet değerinde
Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı. Spor
Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı.
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak? Keşfet
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Belediye Başkanının kuzeni motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş Güncel
Belediye Başkanının kuzeni motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş