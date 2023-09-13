Halil Konakçı şeriat istemeyenleri kafir ilan etti. Gerçek niyetini artık saklamıyor

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, laikliği her defasında hedef alan, Hatay'ı Arap yurdu ilan eden, Hristiyan Mormon tarikatı ile yakın ilişkileri ortaya çıkarılan Halil Konakçı'nın skandalları bitmek bilmiyor.

Halil Konakçı hakkında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar" sözleri nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

ŞERİAT İSTEMEYENLERİ KAFİR İLAN ETTİ

Konakçı, sosyal medya hesabından paylaştığı vaaz görüntülerinde yeni bir skandala imza attı. Bu kez de "bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" başlığıyla yeni video yayınladı.

Sosyal medyada çok konuşulan ve kullanıcılar tarafından büyük tepki çeken videoda Konakçı;

"Peygamberin emirlerini çiğneyip, sarığına sakalına küfredip, başörtüsüne küfredip hala kendini Müslüman zannetmesin. Acilen Müslümanla kafirin tanımı yapılsın. Dine girmek var, çıkmak da var... Bunu sokacağız akıllarına anlata anlata. Bizim görevimiz beyinlerini çatlatırcasına anlatmak. Müslüman buna denir, kafir buna denir" ifadelerini kullandı.