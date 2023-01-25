Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tanınan imam Halil Konakçı'dan yeni olay. Tepki olarak tekbir sesleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine karşı yaptığı açıklamalarla geniş halk kitlelerinin tepkisini çeken imam Halil Konakçı’yı sabah namazında verdiği gürültülü vaaz nedeniyle vatandaşlar rahatsızlıklarını dile getirdi.



Olay ile ilgili sosyal medyada yayınlanan bir videoda tepkiler gözler önüne serildi.



Söz konusu videoda Konakçı vaaz sırasındayken, bir adam Konakçı’nın kulağına eğilerek fısıltı şeklinde, “Bugün pazarmış, insanlar rahatsız olmuş polise ihbar geliyormuş.” dedi.



VATANDAŞLAR SADECE ŞİKAYET ETTİ “İYİ Kİ CEHENNEM VAR” DEDİ!

Konakçı vatandaşların tepkisi karşısında şaşkına döndü.



Daha sonra cemaate dönen Konakçı, ne olduğunu açıklamak için “Uyuyacaklar ya bazı Müslümanlar. Seslerden rahatsız oluyor. Onlar uyuyadursun ne mutlu ki ölüm var. Ne mutlu ki cehennem var. Ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış. İlla ki öleceğiz. İlla ki hesaba gireceğiz. Belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz. İlla ki cehenneme giderken de birilerini göreceğiz." dedi.



Konakçının konuşmasından sonra olayı duyan cemaat bu sefer tekbir sesleriyle karşılık vererek daha da gürültüye sebep oldu.



