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Takkeyle vali ziyaretine suç duyurusu yapılmıştı. Halil Konakcı hakkında karar verildi

Hilafet çağrısı ve kadınları hedef aldığı açıklamalarıyla tepki çeken imam Konakcı, Erzincan Valisini 'takkeli' bir şekilde ziyaret etmiş. Bu görüntü hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 04:27
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Halil Konakcının takkeli vali ziyareti hakkında karar verildi

Takkeyle vali ziyaretine suç duyurusu yapılmıştı. Halil Konakcı hakkında karar verildi
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı; hilafet çağrısıyla bilinen imam Halil Konakcı’nın, başında takkeyle Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etmesine yönelik yapılan suç duyurusuna 1 hafta içinde takipsizlik kararı verdi. Avukat İsmail Sami Çakmak, “Devrim kanunları, Türkiye’nin her yerinde, savcılık da dahil herkes açısından geçerli ve bağlayıcıdır. Takke bir dini kisvedir” diyerek, karara itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ziyaretteki isimlerin devlet memuru olduğuna işaret eden Çakmak, Konakcı’nın ziyarette dini kisvesiyle yer aldığını vurgulayarak, “Konakcı’nın, binlerce imamdan biri olarak ne görevli olduğu cami dışında vaaz verebilme ne de memur olarak demeç verebilme ve açıklama yapabilme yetki ve görevi var.

Ayrıca, ibadethaneler dışında sarıkla, takkeyle ve benzeri giysiyle sokağa çıkması bile halen yürürlükte olan devrim kanunlarımıza göre yasaktır. Valinin takkeli bir imamı, bu kisvesi ile valilik makamında törenle karşılaması makamının ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Bu tür eylemler tarikat ve cemaatlere cesaret verir türden olup, laikliğe de aykırıdır” dedi. Ancak başsavcılık, 1 hafta içinde takipsizlik kararı verdi. 

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR YASA

Karara itiraz eden Çakmak, laikliğe ve devrim yasalarına işaret ederken, “bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair yasa”ya değinerek, “Değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan bu devrim kanunu ve bu kanunun hükümleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelinecek nitelik ve içerikte değil. Kanuna göre hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşıması yasaktır. Devrim kanunları, Türkiye’nin her yerinde, savcılık da dahil herkes açısından geçerli ve bağlayıcıdır. Takke bir dini kisvedir” dedi.

Valinin, bu şekilde misafir ağırlamasının ve hediyeleşmesinin suç olduğunu söyleyen Çakmak, “Makas, imamın suç oluşturan eylemlerine ortak olmuş, makamını kullanarak siyasi ikbal sağlama peşinde koştuğu izlenimi veren davranışlar sergilemiştir. Konakcı da Makas da laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer memurlarıdır. Devlete bağlılık her ikisinin de asil görevidir” ifadelerini kullandı. 

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