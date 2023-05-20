Halil adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Halil isminin anlamını araştırıyor. Peki, Halil ne demek? Halil isminin anlamı nedir?

HALİL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Halil ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sadık ve gerçek dost.

- Koca, zevç.

HALİL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Halil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Halil adını koymak caizdir.

HALİL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Halil ismindekiler para kazanmak konusunda ustadır. Ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler.

Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar.

Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.