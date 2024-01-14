Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tarafından saha ortasında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler yaklaşık 1 ay sonra görevine döndü.

Halil Umut Meler; 11 Aralık'ta Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın sonunda Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve iki kişi tarafından saha içinde darp edilmişti.
2 gün hastanede kalan, hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edilen Halil Umut Meler tedavisinin ardından yaklaşık 1 ay sonra sahalara döndü.
İstanbulspor Konyaspor karşılaşmasına atanan Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.
Esenyurt Mecmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele öncesi ekibiyle birlikte ısınmak için sahaya çıkan Hali Umut Meler'e, taraftarlar ve futbolcular sevgi gösterilerinde bulundu.
Halil Umut Meler tribüne çağrılırken bol bol imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.
Maç öncesi iki kulüp başkanı da Halil Umut Meler'e çiçek verdi.

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