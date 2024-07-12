Halil Umut Meler gerçeği

Erzurum'da uzun yıllar amatör kümede maç yöneten ve profesyonel liglerde gözlemcilik yapan Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi eski öğretim üyelerinden Dr. Vahit Doğar, Halil Umut Meler hakkında şunları söyledi:

Çok kıymetli bir hakem arkadaşımız. Daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Avrupa Şampiyonası gibi bir arenada yer alması hepimizi gururlandırıyor. Önü açık bir hakemimiz ve Süper Lig hakemi olmasında katkım olduğu için ayrıca mutlu ve gururluyum.

Vahit Doğar, geçmişte bir Ümraniyespor-Hacettepe maçında orta hakemlik yapan Halil Umut Meler'in başarılı yönetimi sonrasında, diğer gözlemci arkadaşı Fahri Ersoy ile birlikte çok olumlu bir rapor yazdıklarını ve bu raporun ardından Meler'in kademe atladığını belirtti.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te en son İngiltere-Slovakya maçını yönetmişti.