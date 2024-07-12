Halil Umut Meler gerçeği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler gerçeği

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) üç maç yöneten ve hepimizin gururu olan FIFA kokartlı Süper Lig hakemimiz Halil Umut Meler'in Süper Lig hakemi olmasında önemli rol oynayan isimlerden birinin de Vahit Doğar olduğu ortaya çıktı.

Erzurum'da uzun yıllar amatör kümede maç yöneten ve profesyonel liglerde gözlemcilik yapan Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi eski öğretim üyelerinden Dr. Vahit Doğar, Halil Umut Meler hakkında şunları söyledi:

Çok kıymetli bir hakem arkadaşımız. Daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Avrupa Şampiyonası gibi bir arenada yer alması hepimizi gururlandırıyor. Önü açık bir hakemimiz ve Süper Lig hakemi olmasında katkım olduğu için ayrıca mutlu ve gururluyum.

Vahit Doğar, geçmişte bir Ümraniyespor-Hacettepe maçında orta hakemlik yapan Halil Umut Meler'in başarılı yönetimi sonrasında, diğer gözlemci arkadaşı Fahri Ersoy ile birlikte çok olumlu bir rapor yazdıklarını ve bu raporun ardından Meler'in kademe atladığını belirtti.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te en son İngiltere-Slovakya maçını yönetmişti.

İlgili Haberler
Yunanistan'da Fenerbahçe depremi
Son Haberler
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü Magazin
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor Gündem
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı Gündem
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi Magazin
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok? Gündem
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı Magazin
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi Ekonomi
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi