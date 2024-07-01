Halil Umut Meler görmedi. İngilizler havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler görmedi. İngilizler havaya uçtu

İngiltere - Slovakya maçında Bellingham'ın hareketini görmeyen Halil Umut Meler İngilizleri kurtardı.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda dün akşam İngiltere Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Köln Stadı’nda oynanan mücadelede Slovaklar 25. Dakikada Ivan Schranz’ın golüyle öne geçerken cevap karşılaşmanın son dakikasında geldi.

90+5’te harika bir gol atan Jude Bellingham maçı uzatmalara götürüp takımını elenmekten kurtardı.

Attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Bellingham’ın yaptığı hareket Slovakları çıldırttı.

Slovakya kulübesine dönen Jude Bellingham eliyle cinsel organını gösterdi.

Bellingham’ın bu hareketi gündeme otururken maçın hakemi Halil Umut Meler pozisyonu görmedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Halil Umut Meler’in görmediği Bellingham raporda da yer almadığı için ceza almayacak.

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